دولار السوق الموازية يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 32550 - 32600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 32350 - 32450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.