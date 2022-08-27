علي أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت, ما بين 32300 و32400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 32550 - 32600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.