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إقتصاد

علي أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 12:50
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت, ما بين 32300 و32400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 32550 - 32600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.
 
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