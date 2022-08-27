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إقتصاد
اليابان تقدم مساعدات مالية ضخمة لهذه الدولة
Lebanon 24
27-08-2022
|
23:00
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قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إن بلاده ستقدم مساعدات لأفريقيا بقيمة 30 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
صرح كيشيدا بذلك عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) المنعقد في تونس.
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وكان كيشيدا يعتزم حضور المؤتمر بنفسه لكن لم يتسن له ذلك نظرا لإصابته بمرض كوفيد-19.
ومؤتمر تيكاد الثامن هو الأول منذ عام 2019 والثاني فقط الذي يُعقد في أفريقيا، وتستضيفه الأمم المتحدة بالمشاركة مع البنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال كيشيدا، إن بلاده ستوفر أيضا مساعدات غذائية بقيمة 300 مليون دولار عبر تمويل مشترك مع البنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى 130 مليون دولار للأمن الغذائي.
وقال رئيس الوزراء الياباني، إن بلاده ستبذل كافة الجهود للسماح بشحنات الحبوب إلى أفريقيا. وأضاف أنه لا يتعين أن نسمح لأفعال مثل الحرب الروسية الأوكرانية بتخريب النظام العالمي المستند إلى قواعد.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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