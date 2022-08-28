Advertisement

إقتصاد

للأسبوع الثاني على التوالي الذهب يتراجع..ما السبب؟

Lebanon 24
28-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-984876-637972350532863166.jpg
Doc-P-984876-637972350532863166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة.
Advertisement

وقال باول إن هذا قد يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و "بعض الألم" للأسر والشركات، لكنه لم يلمح إلى ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماع السياسة القادم في سبتمبر.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولارًا للأونصة، لتسجل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 قبل أن تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، بينما انتعش الدولار من انخفاض أولي.

وقفزت أقساط الذهب المادية في الصين هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجع الطلب في الهند.

انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.22% إلى 18.852 دولارًا للأونصة، وهبط البلاتين 2.06% إلى 862.8415 دولارًا، ونزل البلاديوم 1.72% إلى 2110.0762 دولارًا.
(cnbc)
المصدر: cnbc
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-08-28
10:00 | 2022-08-28
09:40 | 2022-08-28
07:00 | 2022-08-28
05:00 | 2022-08-28
01:40 | 2022-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website