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إقتصاد
للأسبوع الثاني على التوالي الذهب يتراجع..ما السبب؟
Lebanon 24
28-08-2022
|
08:00
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انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة.
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وقال باول إن هذا قد يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و "بعض الألم" للأسر والشركات، لكنه لم يلمح إلى ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماع السياسة القادم في سبتمبر.
وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولارًا للأونصة، لتسجل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.26% إلى 1749 دولارًا.
يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 قبل أن تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، بينما انتعش الدولار من انخفاض أولي.
وقفزت أقساط الذهب المادية في الصين هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجع الطلب في الهند.
انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.22% إلى 18.852 دولارًا للأونصة، وهبط البلاتين 2.06% إلى 862.8415 دولارًا، ونزل البلاديوم 1.72% إلى 2110.0762 دولارًا.
(cnbc)
المصدر: cnbc
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