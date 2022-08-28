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إقتصاد

ارتفاع جنوني... هذا ما سجلته أسعار الغاز في أوروبا

Lebanon 24
28-08-2022 | 10:00
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اقتربت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية من مستويات قياسية، على خلفية تراجع التوريد من روسيا وإعلان "غازبروم"، عن وقف مؤقت لعمل خط "السيل الشمالي-1" قريبا لفترة قصيرة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، وصل سعر التسوية للعقود الآجلة للغاز للتسليم في سبتمبر (حسب TTF) إلى  3507.3 دولار أمريكي في آخر يوم تداول من الأسبوع - 26 أغسطس، وهي قيمة قياسية لكامل فترة تشغيل مجمعات بيع الغاز في أوروبا منذ عام 1996. وهذا المؤشر ارتفع خلال الأسبوع بنحو 1000 دولار، أو ما يقرب من 40٪.
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في الوقت نفسه، وصلت أسعار الغاز يوم الجمعة خلال لحظات إلى 3525.9 دولار واتخذت خطوة أخرى نحو تحديث الحد الأقصى التاريخي البالغ 3892 دولارا.

ويعود سبب هذا الارتفاع الحاد في الأسعار في أسواق الغاز الأوروبية، إلى الغموض السائد حول احتمالات استمرار توريد الغاز الروسي. في منتصف أغسطس، أعلنت شركة "غازبروم" أنها ستوقف عمل "السيل الشمالي-1"، لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز العاملة الوحيدة في محطة الضخ بورتوفايا."نوفوستي"


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