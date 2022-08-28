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إقتصاد

30 مليار دولار... هبة يابانية الى افريقيا

Lebanon 24
28-08-2022 | 12:00
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أعرب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن "تحمسه للمشاركة في "تيكاد 8" وتنمية إفريقيا التي تزخر بالثروات والديناميكية.

وفي كلمة عن بعد بمناسبة افتتاح قمة طوكيو لتنمية إفريقيا بتونس، عبر فوميو كيشيدا عن تحمسه للمشاركة في تيكاد 8 وتنمية إفريقيا التي تزخر بالثروات والديناميكية، معتبرا أنها "شريك هام لليابان التي ترى في نمو إفريقيا نموا لاستثماراتها في هذه القارة".
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وأوضح كيشيدا أن "اليابان تركز على الإنسان لتحقيق مجتمع إفريقي مرن ومتين"، لافتا إلى أنه "بخلاف تخصيص اليابان خلال "تيكاد 7" بكينيا مبلغا تمويليا بقيمة 20 مليار ين ياباني لتمويل القطاع الخاص، فإنه تم إقرار 30 مليار دولار إضافي بمناسبة "تيكاد 8"، لفترة الثلاث سنوات القادمة".

وبين أن هذا التمويل يهدف إلى "تشجيع نمو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا"، لافتا إلى "تمويل إضافي بـ4 مليارات دولار لفائدة القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار والتركيز خاصة تشجيع المؤسسات الناشئة للشباب الناشط في اليابان وإفريقيا". "موزاييك إف إم"


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