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إقتصاد
أزمة الطاقة في أوروبا.. النمسا تدعو أوروبا لإتخاذ هذا الإجراء: لا يمكننا ترك بوتين يُقرّر!
Lebanon 24
28-08-2022
|
23:37
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دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر، الأحد، الاتحاد الأوروبي، إلى "فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز" لتجنّب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أن المسألة ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب.
وقال نيهامر في بيان إن "على سعر الكهرباء أن ينخفض"، مضيفا "لا يمكننا ترك بوتن يقرّر يوميا" مصير أسعار موارد الطاقة.
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وتابع: "يجب أن نوقف هذا الجنون الحاصل حاليا في أسواق الطاقة"، مؤكدا أن التحرّك المضاد لارتفاع الأسعار يجب ألّا يكون فقط على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى الأوروبي.
وفي سياق ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبي، أعلن الجمعة رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، أنه سيعقد "اجتماعا طارئا لوزراء الطاقة" بموافقة المفوضية الأوروبية.
وأكّد نيهامر أن مسألة فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز "ستكون على جدول أعمال" الاجتماع، لافتا إلى أنه قد أثارها مع نظيره الألماني أولاف شولتس وبيتر فيالا.
وبعد 6 أشهر على بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بلغت أسعار الطاقة في أوروبا مستويات قياسية الجمعة، ما يُنذر بارتفاع هائل لتكاليف المعيشة بحلول فصل الشتاء تعود أسبابه إلى انقطاع تزويد دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا الغاز الروسي، علما أن 20 بالمئة من الكهرباء الأوروبية تولّدها محطات طاقة تعمل بالغاز.
وتطال الأزمة كل أوروبا التي كانت معتمدة على خطط التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 للانتقال إلى استخدام طاقات متجددة أو الهيدروجين والاستعاضة عن الطاقات الأحفورية التي تتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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