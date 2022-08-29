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إقتصاد

هذه الولاية الأميركية ستحظر بيع السيارات التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035

Lebanon 24
29-08-2022 | 08:00
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أصدر مجلس موارد الهواء فى كاليفورنيا قاعدة (PDF) تحظر رسميًا بيع المركبات التي تعمل بالغاز بالكامل في الولاية بحلول عام 2035.
 
وتأتي اللوائح بعد عامين من إصدار الحاكم جافين نيوسوم تعليمات للوكالة بتطوير "لوائح خاصة بمركبات الركاب والشاحنات تتطلب زيادة حجم المركبات الجديدة عديمة الانبعاثات المباعة في الولاية نحو هدف 100 في المائة من المبيعات داخل الولاية بحلول عام 2035. "
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وافق المجلس بالإجماع على القاعدة، والتي ستنهي تدريجيًا بيع المركبات ذات محركات الاحتراق. بحلول عام 2026، يجب أن تكون 35 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في الولاية عبارة عن سيارات كهربائية أو هجينة تعمل بالكهرباء أو طرازات بها خلايا وقود الهيدروجين. سيرتفع هذا المؤشر القياسي إلى 68 في المائة بحلول عام 2030 و100 في المائة بحلول عام 2035.

وقال رئيس مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا ليان راندولف إن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض بنسبة 50 في المائة في التلوث الناجم عن الشاحنات الخفيفة والسيارات بحلول عام 2040. وتهدف الولاية أيضًا إلى الانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2045 حسبما نقل موقع Engadget.

من المرجح أن تدفع هذه القاعدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة من قبل ولايات أخرى، كما تلاحظ CNBC - أقرت نيويورك وماساتشوستس بالفعل قوانين بهذا المعنى. قادت كاليفورنيا الطريق عندما يتعلق الأمر بوضع معايير صارمة للانبعاثات مع ما لا يقل عن 15 ولاية تتبنى قواعدها.

كما أعلنت العديد من الشركات المصنعة وماركات السيارات القديمة عن خطط للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.
 
(اليوم السابع)

 
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