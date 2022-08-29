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إقتصاد

ارتفاع في أسعار النفط ..اليكم السبب!

Lebanon 24
29-08-2022 | 11:00
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ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% الاثنين 29  آب، حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2% إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0% إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4%.

وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

 


خطاب باول في جاكسون هول
 

وفي خطاب ألقاه يوم الجمعة، قال باول إن الحد من التضخم "من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من تدني النمو عن المعتاد.. وسيسبب بعض الألم للأسر والشركات"، مما أدى إلى اضطراب أسواق الأسهم مع تعزيز الدولار.

وواصل مؤشر الدولار صعوده اليوم الاثنين إلى 109.16، مرتفعاً 0.3% في التعاملات المبكرة. وتؤثر قوة الدولار على النفط حيث تجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

ومع ذلك، انتعشت أسعار النفط بعد تصريحات مسؤولين سعوديين وأعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، يُطلق عليهم تكتل أوبك+، عن استعدادهم لخفض الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق.
(CNBC)
المصدر: CNBC
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