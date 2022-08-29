31
o
بيروت
42
o
طرابلس
20
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
20
o
بشري
33
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع بداية الاسبوع.. هذا ما سجله الدولار صباحاً!
Lebanon 24
29-08-2022
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين ما بين 32000 و32100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح مساء أمس ما بين 32200 و32300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدولار يسجل ارتفاعا.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
29/08/2022 13:06:13
29/08/2022 13:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
29/08/2022 13:06:13
29/08/2022 13:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية
29/08/2022 13:06:13
29/08/2022 13:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
29/08/2022 13:06:13
29/08/2022 13:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة مُستفزة من مكان حادثة وفاة جورج الراسي.. شاهدوا ما تمّ فعله هناك!
Lebanon 24
صورة مُستفزة من مكان حادثة وفاة جورج الراسي.. شاهدوا ما تمّ فعله هناك!
12:08 | 2022-08-28
28/08/2022 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن البنزين.. هذا ما قد يحصل غداً
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن البنزين.. هذا ما قد يحصل غداً
12:52 | 2022-08-28
28/08/2022 12:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُدمي القلوب.. نادين الراسي تنهار عند سماع صوت شقيقها!
Lebanon 24
فيديو يُدمي القلوب.. نادين الراسي تنهار عند سماع صوت شقيقها!
15:30 | 2022-08-28
28/08/2022 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة جورج الراسي تتحدث للمرة الأولى بعد فاجعة خسرانها له.. ما قالته يدمي القلوب (فيديو)
Lebanon 24
والدة جورج الراسي تتحدث للمرة الأولى بعد فاجعة خسرانها له.. ما قالته يدمي القلوب (فيديو)
08:55 | 2022-08-28
28/08/2022 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروّع في جونيه.. سيارات تصطدم ببعضها وفيديو ينقلُ المشهد
Lebanon 24
حادثٌ مروّع في جونيه.. سيارات تصطدم ببعضها وفيديو ينقلُ المشهد
11:00 | 2022-08-28
28/08/2022 11:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2022-08-29
شتاء مروع ينتظر اوروبا.. اليكم السبب!
04:33 | 2022-08-29
هذا هو سبب ارتفاع أسعار المحروقات اليوم
04:30 | 2022-08-29
الدولار الجمركي "بين التوقعات والواقع": هذا ما يقوله النواب والخبراء!
02:14 | 2022-08-29
إرتفاع جديد بسعر البنزين.. كم بلغ؟
23:37 | 2022-08-28
أزمة الطاقة في أوروبا.. النمسا تدعو أوروبا لإتخاذ هذا الإجراء: لا يمكننا ترك بوتين يُقرّر!
14:00 | 2022-08-28
بريطانيا امام كارثة وطنية... رفع أسعار الغاز يشّل البلاد
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
29/08/2022 13:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
29/08/2022 13:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
29/08/2022 13:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact