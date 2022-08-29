مع بداية الاسبوع.. هذا ما سجله الدولار صباحاً!

تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين ما بين 32000 و32100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح مساء أمس ما بين 32200 و32300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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