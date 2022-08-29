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إقتصاد

صناعة السيارات تزدهر في المغرب... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-08-2022 | 10:00
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أوضح معهد الشرق الأدنى للدراسات، الكائن مقره بواشنطن، أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، يصدر نصفها للخارج، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بحلول 2025.


وفي التقرير الذي أعده الباحث ميشل تانشوم، عن جامعة نافارا، كشف معهد الشرق الأدنى للدراسات أن "إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية سيكون مناسبا للنظام البيئي المثير للإعجاب لتصنيع السيارات في المغرب، الذي لديه بالفعل القدرة على إنتاج أكثر من 700 ألف سيارة سنويا"، حيث "تهدف الرباط الآن إلى زيادة الإنتاج إلى مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2025، والعديد منها عبارة عن سيارات كهربائية"، إذ أنه في "نوفمبر 2021، اقترحت الحكومة المغربية تخفيض رسوم الاستيراد على خلايا الليثيوم أيون من 40% إلى 17.5% لتعزيز التجميع المحلي لبطاريات "Li-ion" باستخدام الخلايا المستوردة من شرق آسيا"، وفق ما نقلت "هسبريس".
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وبين التقرير أن "مفتاح صعود المغرب كعملاق لتصنيع وسائل النقل الخضراء هو توسيع نظامه البيئي الخاص بالسيارات ليشمل التصنيع المحلي لبطاريات Li-ion، التي تمثل 30% إلى 40% من تكلفة متوسط السيارة الكهربائية"، لافتا إلى أنه "يمكن أن يستوعب مصنع جيجا الجديد إنتاج 300 ألف مركبة إضافية مستهدفة كمركبات كهربائية".

كما تمت الإشارة إلى أن "إعلان الرباط الأخير عن أنها ستوقع قريبًا اتفاقية لبناء مصنع جيجا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وضع المغرب في موقع الصدارة، ليصبح رائدا في مجال النقل الأخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"."هسبريس"


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