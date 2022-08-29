بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 32150 - 32250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 31850 - 31950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.