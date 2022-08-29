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إقتصاد
هكذا سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2022!
Lebanon 24
29-08-2022
|
23:00
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أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، بأنه من المرجح أن يكون التراجع في الاقتصاد الروسي في 2022 أقل من 3%.
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الروسي في العام القادم 2023 رجح المسؤول الروسي أن يشهد الاقتصاد الوطني تراجعا بأقل من 1%.
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وقال بيلوسوف، في كلمة خلال اجتماع حكومي اليوم الاثنين: "هذا العام، على الأرجح، النتائج الاقتصادية العامة، إذا تم قياسها من خلال ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي، سيكون لدينا انخفاض بنسبة أقل من 3%، عند مستوى حوالي 2%، في العام المقبل لدينا كل فرصة لأن يكون الانخفاض دون 1% عند 0.6% - 0.8% (سالب)".
وأضاف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أن السيناريو التالي يخلق ظروفا جيدة جدا لنمو الدخل الحقيقي للسكان ولزيادة إيرادات الموازنة الروسية.
أما يتعلق بالتضخم فقال بيلوسوف، إن التضخم في روسيا بنهاية العام الحالي سيبلغ حوالي 12% - 13%، وهذه التوقعات تعد أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في السابق.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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