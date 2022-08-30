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إقتصاد

شل تكشف: أزمة الطاقة في أوروبا ستستمر لأكثر من شتاء!

Lebanon 24
30-08-2022 | 05:00
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صرح رئيس شركة النفط والغاز العالمية "رويال داتش شل" بن فان بيردن، بأن الدول الأوروبية ستواجه نقصا في الغاز لعدة فصول شتاء، في ظل انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.
 
 
وقال في مؤتمر صحفي بالنرويج اليوم الاثنين: "من المرجح جدا أن نشهد بضعة فصول من الشتاء يتعين علينا فيها إيجاد الحلول بطريقة ما".

وفي ما يتعلق بسوق النفط العالمية، أشار بيردن إلى أن السوق تواجه فائضا في الطلب مقارنة بالعرض وسيبقى ذلك لبعض الوقت.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تعزيز سيادة الطاقة في أوروبا وإصلاح سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى سنوات أثبت روسيا موثيقتها كمورد للغاز، وفي العام 2021 صدرت روسيا نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى الدول الأوروبية ما يشكل نحو 35% من حاجتها لكن الإمدادات تراجعت هذا العام في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
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(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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