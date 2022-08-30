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إقتصاد

ارتفاع طفيف بالدولار.. إليكم تسعيرته الصباحية في السوق الموازية

Lebanon 24
30-08-2022 | 03:09
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء إرتفاعا طفيفًا، حيث تراوح ما بين 32750 و32600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما أقفل مساء أمس الإثنين، ما بين 32150 و32250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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