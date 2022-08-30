Advertisement

إقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز في اوروبا... من هو المستفيد الأكبر؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-985596-637974523995902925.jpg
Doc-P-985596-637974523995902925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يكتسب إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة زخما كبيرا في ظل ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، وفقا لتقرير لوكالة S&P Global Platts.

وقالت الوكالة في تقرير لها: "تدفع أسعار الغاز المرتفعة، والتي يتم تداولها عند مستوى 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق الأوروبية، محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية لزيادة الإنتاج، حيث بلغ الطلب على (الغاز المسار) هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو 2022".
Advertisement

ووفقا لبيانات الوكالة تجاوز الطلب على الغاز من محطات التصدير الأمريكية في 25 أغسطس الجاري مستوى 11.5 مليار قدم مكعب يوميا (حوالي 325 مليون متر مكعب)، وهو أعلى مستوى منذ 1 يوليو 2022.

وفي الصيف الجاري، تعمل جميع مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على زيادة إنتاجها.

واقتربت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تاريخية، في ظل تراجع الإمدادات من روسيا، إذ أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، عن وقف مؤقت لعمل خط "السيل الشمالي-1".

إلا أن أسعار الوقود الأزرق عادت إلى الانخفاض اليوم، حيث تراجعت بأكثر من 16% ويتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق دون مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب."برايم"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:30 | 2022-08-30
14:00 | 2022-08-30
12:00 | 2022-08-30
11:30 | 2022-08-30
10:57 | 2022-08-30
10:00 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website