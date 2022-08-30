إليكم تسعيرة الدولار عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 32350 - 32400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 32600 - 32750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.