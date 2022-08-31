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إقتصاد

الدولار يرتفع مع تزايد الرهانات على تسارع وتيرة رفع الفائدة!

Lebanon 24
31-08-2022 | 05:00
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ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لكنه ظل قرب أعلى مستوى في 20 عاما والذي سجله في الجلسة السابقة، في حين عاد اليورو فوق مستوى التعادل.

يأتي ذلك مع تزابد التكهنات بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي يستعدان لإقرار زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
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ويسعى كل من الفدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي لتشديد سياستيهما النقدية لكبح أعلى مستوى للتضخم في عقود.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.074 بالمئة إلى 108.73 عند الساعة 1900 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 109.48 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2002 .

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، تترقب الأسواق بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب والتي ستصدر يوم الجمعة.

أما اليورو، فقد ارتفع بنسبة 0.28% إلى 1.0028 مقابل الدولار مستعيدا الصعود أعلى مستوى التعادل مع العملة الأميركية.
(cnbc)
المصدر: CNBC
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