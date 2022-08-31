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إقتصاد

على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 03:17
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افتتح سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية صباح اليوم على سعر تراوح ما بين 32050 و 32100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بقد أقفل مساء أمس على سعر تراوح ما بين 32100 - 32200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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