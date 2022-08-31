Advertisement

إقتصاد

في الصين... منطقة تجارة حرة جديدة

Lebanon 24
31-08-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-986016-637975434811576287.jpeg
Doc-P-986016-637975434811576287.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال أليكسي تشيكونكوف وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، إن وزارته ستعرض على الجانب الصيني فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة في جزيرة بولشوي أوسوريسكي.

وذكر الوزير، أنه سيتم طرح الفكرة خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية وسيشارك فيه وفد من الصين.
Advertisement

وأضاف الوزير: "اعتقد أن أحد المشاريع الطموحة المثيرة للاهتمام هو فكرة إنشاء مجمع حدودي جديد للتجارة الحرة في جزيرة بولشوي أوسوريسكي. هذا المجمع يمكن أن يصبح منطقة لتبادل السلع، وكمنطقة دولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتقدمة على غرار المركز الصيني الكازاخستاني للتعاون الحدودي خورغوس. جزيرة بولشوي أوسوريسكي تصلح بشكل مثالي لذلك. سنعرض ذلك على الجانب الصيني".

ويشار إلى أن الجزيرة المذكورة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 250 كيلومترا مربعا، تقع على نهر أمور في روسيا والصين. تقع المنطقة عند تقاطع ممرات النقل الدولية في الشرق الأقصى وشمال شرق الصين. وتبلغ مساحة الجزء الروسي من الجزيرة 174 كيلومترا مربعا. في عام 2014، تم تشغيل جسر يربط الجزيرة بمنطقة خاباروفسك." نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:46 | 2022-08-31
08:36 | 2022-08-31
08:00 | 2022-08-31
07:00 | 2022-08-31
06:29 | 2022-08-31
05:00 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website