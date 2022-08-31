في الصين... منطقة تجارة حرة جديدة

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قال أليكسي تشيكونكوف وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، إن وزارته ستعرض على الجانب الصيني فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة في جزيرة بولشوي أوسوريسكي.وذكر الوزير، أنه سيتم طرح الفكرة خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية وسيشارك فيه وفد من الصين.وأضاف الوزير: "اعتقد أن أحد المشاريع الطموحة المثيرة للاهتمام هو فكرة إنشاء مجمع حدودي جديد للتجارة الحرة في جزيرة بولشوي أوسوريسكي. هذا المجمع يمكن أن يصبح منطقة لتبادل السلع، وكمنطقة دولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتقدمة على غرار المركز الصيني الكازاخستاني للتعاون الحدودي خورغوس. جزيرة بولشوي أوسوريسكي تصلح بشكل مثالي لذلك. سنعرض ذلك على الجانب الصيني".ويشار إلى أن الجزيرة المذكورة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 250 كيلومترا مربعا، تقع على نهر أمور في روسيا والصين. تقع المنطقة عند تقاطع ممرات النقل الدولية في الشرق الأقصى وشمال شرق الصين. وتبلغ مساحة الجزء الروسي من الجزيرة 174 كيلومترا مربعا. في عام 2014، تم تشغيل جسر يربط الجزيرة بمنطقة خاباروفسك." نوفوستي"