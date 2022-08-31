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إقتصاد

ايطاليا تعاني من نقص امدادات الغاز... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-08-2022 | 12:00
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أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأنها ستخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا وذلك تزامنا مع توقف الإمدادات إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1" للصيانة.

وقالت الشركة الروسية، إنها ستخفض الغاز الطبيعي إلى 20 مليون متر مكعب يوميا من 27 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من اليوم الأربعاء.
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واليوم توقفت شركة "غازبروم" الروسية عن ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" لمدة 3 أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل." برايم"


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