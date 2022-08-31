إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وبلغ عصر اليوم 32650 - 32700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة تراوح صباح اليوم، ما بين 32050 - 32100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.