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إقتصاد

على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:03
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سجل صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم  ما بين 32800 و32900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس ما بين 33000 و33100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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