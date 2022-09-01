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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع

Lebanon 24
01-09-2022 | 15:00
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استهلت الأسهم الأوروبية شهر أيلول بتراجع شديد، إذ أدت المخاوف حيال زيادات حادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الخميس.
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وتراجع المؤشر الأوروبي لليوم الخامس على التوالي، إذ انخفض 0.8%. 

وانخفضت جميع القطاعات خلال التداول وكانت أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة من بين أكبر الخاسرين. وهبطت أسهم قطاع التعدين 1.8بعد هبوط أسعار المعادن، بحسب رويترز.

وتتوقع أسواق المال في منطقة اليورو وجود فرصة 80%، لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن 50%، أمس الأربعاء.
المصدر: العربية
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