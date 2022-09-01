"سناب شات" تتحضّر لتسريح 20 بالمئة من موظفيها

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تخطط شركة "سناب شات" لتسريح ما حوالي 20 في المائة من موظفيها، الذين يزيد عددهم على 6400 موظف، حسبما كشفت مصادر مطلعة لموقع "ذا فيرج" الأميركي التقني.المصدر كشف أن عمليات التسريح، التي كانت تخطط لها الشركة خلال الأسابيع العديدة الماضية، "ستبدأ خلال أيام، وستؤثر على بعض الإدارات بشكل أقوى من غيرها، وسيكون الفريق الذي يعمل على تطوير التطبيقات والألعاب داخل سناب شات من أشد المتأثرين بهذا القرار".كما سيشهد قسم الأجهزة في "سناب شات"، وهو المسؤول عن نظارات "AR Spectacles" وطائرة "Pixy" من دون طيار التي أُلغيت مؤخرا، بعد أن كانت معروضة للبيع لبضعة أشهر فقط، خطر تسريح العديد من الموظفين أيضا.حتى إن تطبيق الخرائط الاجتماعية "zenly"، الذي اشترته "سناب شات" عام 2017، سيشهد تخفيضات كبيرة في العمالة.