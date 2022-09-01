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إقتصاد

إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 09:45
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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وبلغ عصر اليوم، 34100 - 34150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 32800 - 32900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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