إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وبلغ عصر اليوم، 34100 - 34150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 32800 - 32900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.