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إقتصاد
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
01-09-2022
|
09:45
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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وبلغ عصر اليوم، 34100 - 34150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 32800 - 32900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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