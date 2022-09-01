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إقتصاد

مصر تتحول إلى نظام جديد لشراء القمح

Lebanon 24
01-09-2022 | 23:16
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تجري مصر جولة أخرى من المحادثات لشراء شحنات من القمح بشكل مباشر، وهو نظام قالت الحكومة إنه يمكن أن يضمن أسعارا أكثر جاذبية منذ تسببت الحرب في أوكرانيا في اضطراب أسواق الحبوب.

وقال متعاملون، الخميس، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أجرت محادثات خاصة مع 3 موردين على الأقل، الأربعاء.
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وأضافوا أنه يُعتقد أن مصر اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة.
شراء مباشر

• لم تطرح مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، مناقصات شراء دولية منذ ألغت مناقصة في منتصف يوليو، واختارت بدلا من ذلك شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح عبر محادثات خاصة مباشرة مع شركات عالمية.

• تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات القمح وخيارات الشراء في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير، الأمر الذي أضر بشدة بأسواق الحبوب وألقى ظلالا من الشك على الصادرات المارة عبر البحر الأسود.

• في مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على شراء إمدادات قمح عالمية من خلال عروض مباشرة من الشركات أو الحكومات لهيئة السلع التموينية، في محاولة لتعزيز احتياطيات مصر من القمح.

• من بين هذه الصفقات اتفاق معلق لشراء قمح من الهند.
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