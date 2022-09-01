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إقتصاد

شتاء صعب بانتظار اوروبا.... أسعار الغاز في ارتفاع متواصل

Lebanon 24
01-09-2022 | 23:21
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تتوقع المفوضية الأوروبية أن تبقى أسعار الغاز في أوروبا عند مستويات مرتفعة هذا الشتاء، على أن تتراجع في 2024 - 2025، وجاء ذلك بحسب ما صرح به ممثل المفوضية الأوروبية، تيم ماكفي.

ولم يستبعد المسؤول الأوروبي حدوث تقلبات في أسواق الغاز الأوروبية، ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله: "يتوقع أن تظل الأسعار عند مستوى مرتفع في الشتاء القادم، وستنخفض مرة أخرى في 2024-2025، لكن الأسواق معرضة للتقلبات".
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وفي وقت سابق، رجح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، احتمال ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية إلى مستوى 5000 يورو لكل ألف متر مكعب قبل نهاية العام الجاري.

وتتعرض الأسواق الأوروبية لضغوطات في ظل تراجع إمدادات الوقود الأزرق من روسيا من جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وسابقا أكدت موسكو أن عقبات تقنية تعود للعقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل." نوفوستي"

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