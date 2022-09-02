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إقتصاد

اليورو ينخفض مقابل الدولار... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
02-09-2022 | 02:00
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تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، بتعاملات اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد صدور بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، إذ أظهر مؤشر النشاط التجاري (PMI) انخفاضا في مجال الإنتاج الصناعي.

وبحلول الساعة 12:28 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.21% إلى 1.0033 دولار، وللمقارنة فقد أغلقت العملة الأوروبية تعاملات أمس عند 1.0057 دولار.
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وجاء الانخفاض بعد بيانات أظهرت انخفاض مؤشر النشاط التجاري (PMI) في مجال الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، وبحسب تقييم نهائي فقد تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى في عامين عند 49.6 نقطة.  

كذلك أظهرت التداولات أن سعر صرف الدولار أمام الين الياباني ارتفع إلى 139.20 ين من 138.96 ين، واقترب بذلك سعر صرف العملة اليابانية أمام الأمريكية من مستويات 1998.  وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.18% إلى 108.89 نقطة."برايم"


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