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إقتصاد

اتفاق بين صندوق النقد الدولي وسريلانكا... اليكم تفاصيله

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:00
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أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار تمتد على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية عميقة.
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صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقا على خطة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولارسريلانكا توجه نداء استغاثة لإطعام أطفالها
وقال صندوق النقد في بيان بعد مفاوضات استمرّت تسعة أيام في العاصمة كولومبو، إن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون".

وكانت سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في أبريل، علما أن معدل التضخم فيها بلغ 60.8 في المئة في يوليو، لكن اقتصاديين مستقلين يقولون إنه تجاوز 100 في المئة.

جدير بالذكر أنه وفي بداية شهر يوليو الماضي، أدت تظاهرات ضخمة قام بها سريلانكيون غاضبون إلى رحيل رئيس البلاد، غوتابايا راجاباكس، الذي لجأ إلى سنغافورة. وهو موجود حاليا في تايلاند التي حصل على إقامة مؤقتة فيها."أ ف ب"


 
 
 
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