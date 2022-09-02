إرتفاع سعر صرف الدولار مستمرّ... إليكم ما سجّله عصر اليوم

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إرتفاعه، وبلغ عصر اليوم، 34750 - 34850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 34500 - 34600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.