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إقتصاد

توقعات بارتفاع صاروخي لأسعار النفط!

Lebanon 24
03-09-2022 | 00:16
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قام خبراء ومسؤولون بالتحذير من تداعيات قرار دول مجموعة السبع فرض سقف على سعر النفط الروسي، وذلك في محاولة للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة.

 

وحذر بنك "جي بي مورغان" من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستوى 380 دولارا للبرميل، إذا قررت روسيا الرد على المساعي الغربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

 

وقال البنك الأميركي في تقرير نشر في وقت سابق، إن القيود على الأسعار قد تدفع روسيا لخفض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا دون التسبب في أضرار جسيمة لاقتصادها.

 

وأفاد محللو "جي بي مورغان" في مذكرة بأن "السيناريو الأكثر سوءا وهو انخفاض الإنتاج بمقدار 5 ملايين برميل يوميا قد يدفع أسعار النفط إلى 380 دولارا للبرميل".

 

واتفق وزراء المالية في مجموعة السبع بالإجماع في وقت سابق على تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا.

 

وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع (G7) سقفا لسعر برميل النفط الروسي، وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

(روسيا اليوم)

 

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المصدر: روسيا اليوم
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