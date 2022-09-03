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إقتصاد

بسبب أسعار الكهرباء.. المصانع البريطانية تواجه خطر الإغلاق!

Lebanon 24
03-09-2022 | 02:00
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ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن 6 من 10 صناعات في بريطانيا، قد تغلق أبوابها بسبب نمو أسعار الطاقة الكهربائية.

ونقلت الوكالة عن نتائج البحث الذي أجرته رابطة المصنعين البريطانيين "Make UK"، أن فواتير الكهرباء المرتفعة بسرعة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق 6 من أصل 10 صناعات في البلاد.
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وكشف البحث أن نحو نصف المصانع البريطانية، شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بمقدار أكثر من 100% خلال العام الماضي.

وأعلن منظم الطاقة البريطاني "Ofgem" سابقاً، عن رفع الحد الأقصى لفواتير الكهرباء للمستهلكين بمقدار 80% ابتداء من 1 تشرين أول القادم، بسبب نمو أسعار الطاقة العالمية.
المصدر: روسيا اليوم
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