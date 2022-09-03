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إقتصاد

13 دولة أوربية باتت بلا غاز.. ماهي؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 05:00
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ستتأثر 13 دولة في الاتحاد الاوربي، بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي عبر خط السيل الشمالي، سواء كان كلياً أو جزئياً.

وستعاني هذه الدول وفق خبراء ومسؤولين من هذا الانقطاع، سواءا من ناحية الصناعات او الاستخدامات المنزلية.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن دول الاتحاد الذي يضم 27 دولة، تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، لتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة.

وتمر أنابيب "نورد ستريم 1" تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا وقطع الامداد بنسبة 60%،  في وقت تشهد إيطاليا خفض المعروض بمقدار النصف، وتعتمد ألمانيا على روسيا في توفير 35% من وارداتها من الغاز. وتبلغ هذه النسبة 40% في إيطاليا.

كما شهدت النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا تخفيضات أيضاً، فيما قامت روسيا بعمليات إغلاق إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا مؤخراً.

بدوره، يقول الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميللر، إن إنتاج الشركة من الغاز بلغ 288.1 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، بينما تم تسليم 82.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة غازبروم أنها خفضت إنتاج الغاز في 7.5 شهر بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 274.8 مليار متر مكعب.

 وانخفضت صادرات الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة لمدة 7.5 شهر بنسبة 36.2 في المائة، أو بما يعادل 44.6 مليار متر مكعب، إلى 78.5 مليار متر مكعب.

المصدر: البوابة
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