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إقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر

Lebanon 24
03-09-2022 | 08:00
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استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، بعد أن شهدت ارتفاعاً خلال الأيام الماضية وصلت لأعلى مستوياتها منذ شهرين.

واستقر سعر عيار الذهب الأشهر عند المصريين 21، على ما وصل إليه أمس الجمعة، حيث سجل سعر الغرام الواحد منه 118 جنيها مصرياً.

ويأتي هذا الاستقرار رغم الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر اليوم السبت، حيث سجل زيادة في مستهل التعاملات بالعقود الفورية بنسبة 0.90 %، ووصل سعر الأوقية إلى 1712.84 دولار.

وقد ارتفعت كذلك العقود الآجلة بنسبة 0.78% لتصل إلى سعر 1722.60 دولار أميركي.

وبالنسبة لأسعار الأنواع المختلفة من الذهب في مصر، فقد سجل الغرام عيار 18 سعر 958.25 جنيه، والغرام عيار 24 سجل سعر 1277.75 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 8944 جنيها.

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المصدر: سبوتنيك
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