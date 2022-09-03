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إقتصاد
أسهم أوروبا تنهي موجة خسائر استمرت 5 جلسات
Lebanon 24
03-09-2022
|
15:00
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ارتفعت الأسهم الأوروبية 2% في التعاملات الاخيرة، محققة مكاسب للمرة الأولى في 6 جلسات بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية من الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بصورة أكبر، لكنها تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي بفعل مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة.
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ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2%، لكنه سجل انخفاضا أسبوعيا بالنسبة نفسها.
وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عمالا أكثر مما كان متوقعا في آب، لكن نمو الأجور المعتدل وارتفاع معدل البطالة يمكن أن يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر، وفق رويترز.
وعلى صعيد أسهم الشركات، ارتفع سهم كريدي سويس 6.1% بعد التقارير التي أفادت بأن ثاني أكبر بنك في سويسرا يفكر في إلغاء نحو 5000 وظيفة في حملة لخفض التكاليف.
المصدر: العربية
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