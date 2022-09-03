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إقتصاد

على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 14:21
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أقفل دولار الاميركي في السوق الموازية، مساء اليوم، على سعر تراوح ما بين 34300 و 34400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 34400 و34500 ليرة للدولار.
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