على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

أقفل دولار الاميركي في السوق الموازية، مساء اليوم، على سعر تراوح ما بين 34300 و 34400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 34400 و34500 ليرة للدولار.