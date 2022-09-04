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إقتصاد

موريتانيا تكمل 80 بالمئة من مراحل إنشاء حقل غاز "السلحفاة"

Lebanon 24
04-09-2022 | 08:00
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أعلنت موريتانيا عن اكتمال 80 بالمئة من مراحل إنشاء حقل غاز "السلحفاة" في المياه الإقليمية المشتركة مع السنغال.

وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح إن نسبة الإنجاز في حقل غاز "السلحفاة" المشترك بين بلاده والسنغال وصلت إلى 80 بالمئة.
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وأضاف ولد محمد صالح، أن نواكشوط مطمئنة لمستوى تقدم الإنجاز في هذا الحقل.

وأشار إلى أن لدى بلاده حقول غاز رئيسية قيد التطوير أو الدراسة، بينها حقول خاصة، إضافة لحقل الغاز المشترك مع السنغال.

وتقدر احتياطات حقل "السلحفاة" بـ 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وينتظر أن يبدأ تصدير أولى شحناته عام 2023.

 
(روسيا اليوم)
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