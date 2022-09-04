على أيّ تسعيرة افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم؟

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 34550 - 34600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 34300 - 34400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.