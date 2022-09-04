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إقتصاد

على أيّ تسعيرة افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
04-09-2022 | 02:00
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 34550 - 34600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت  ما بين 34300 - 34400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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