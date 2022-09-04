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إقتصاد

الحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية... هذا ما قد تقدم عليه الولايات المتحدة الاميريكية

Lebanon 24
04-09-2022 | 10:00
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أفادت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة  أن الولايات المتحدة تدرس خيارات للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية.

وبحسب الوكالة، قد يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن المرسوم حول ذلك في الأشهر المقبلة.
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ووفقا لمصدر مطلع نقلت عنه الوكالة، هناك أيضا إمكانية وتوجهات لإدخال تدابير منفصلة ضد تطبيق TikTok الصيني، كما قد تفرض وزارة التجارة الأمريكية قيودا إضافية على الرقائق المستخدمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال مصدر آخر إن الحد من الاستثمار جزء من استراتيجية الدولة الأكبر. وأشار أيضا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، يناقش البيت الأبيض مع الكونغرس تشريعا يلزم الشركات بالكشف مسبقا عن معلومات حول الاستثمارات المحتملة في عدد من الصناعات الصينية. وبحسبه، تتم أيضا مناقشة إمكانية تطوير نظام يسمح للحكومة بعرقلة الاستثمارات بشكل مباشر.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت سابقا أن إدارة بايدن قد فرضت قيودا على بيع بعض رقائق الكمبيوتر عالية التقنية لروسيا والصين.

وقالت الحكومة الأمريكية، وفقا للصحيفة (نيويورك تايمز) ، إن مثل هذه المنتجات يمكن استخدامها أو إعادة توجيهها لأغراض عسكرية في الصين أو روسيا." نوفوستي"


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