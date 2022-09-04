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إقتصاد

نظام اقتصادي جديد... هذا ما ينتظر العالم

Lebanon 24
04-09-2022 | 12:00
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قال الخبير الاقتصادي الروسي، أنتون تاباغ، إن النظام الحالي للعلاقات النقدية والتسويات التجارية متأزم منذ فترة طويلة، لكن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، قد تأخذ بعدا وشكلا آخر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الخبير الاقتصادي قوله: "لقد تدهور النظام المالي الحالي منذ فترة طويلة. والركود في حجم التبادل التجاري وحرية التجارة تفاقم منذ سنة 2012، والنظام المالي ينهار بسبب متطلبات المنظمين ومكافحة غسل الأموال، ومؤخرا أيضا بسبب العقوبات. مع الأخذ في الاعتبار الأحداث الأخيرة التي تجري خارج المجال المالي، يمكن أن تأخذ هذه العملية شكلا آخر مكتملا".
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وأعرب الخبير الاقتصادي عن ثقته في أن النظام الجديد في طور التشكل.

وقال: "إذا نظرت إلى التاريخ، فقد حدث شيء مشابه بالفعل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما تم إنشاء كتل العملات واتحادات جمركية، وفُرضت قيود ورسوم على المعاملات خارج هذه الكتل والنقابات. والآن نشهد هذا في مرحلة جديدة ومستوى تكنولوجي جديد"."نوفوستي"


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