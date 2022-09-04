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إقتصاد
أسعار الغاز الى مزيد من الارتفاع في المانيا
Lebanon 24
04-09-2022
|
16:00
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لم يستبعد رئيس شركة الطاقة الألمانية Uniper ، كلاوس ديتر ماوباتش، زيادة رسوم الغاز الإضافية للمستهلكين في ألمانيا، والتي بحسب قوله، تضمن موثوقية إمدادات الطاقة.
وقال موباتش في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية: "في البداية يمكن القول إن رسوم الغاز تساهم في تأمين الإمدادات.. الغاز الروسي يضع الألمان أمام خيار صعب.. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ينبغي زيادتها. ذلك يعتمد على الأسعار في الأسواق، وفي هذه الحالة، في أسواق الغاز".
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ولفت موباتش إلى أنه إذا استمرت "مستويات الأسعار المرتفعة للغاية" الحالية، فهناك "بعض الاحتمالات لضرورة زيادة ضريبة الغاز".
في ألمانيا، ومن أجل دعم مستوردي الغاز، من أكتوبر هذا العام وحتى عام 2024، سيبدؤون في فرض ما يسمى بضريبة الغاز، والتي ستكون قيمتها 2.4 سنت يورو للكيلوواط / ساعة. ومن المتوقع حاليا حدوث انهيار للطاقة في ألمانيا في الشتاء بسبب توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي.
من جهته حث وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مرارا وتكرارا مواطني البلاد على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال." نوفوستي"
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