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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
04-09-2022
|
10:00
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 34550 - 34650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 34550 - 34600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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