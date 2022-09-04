دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 34550 - 34650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 34550 - 34600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.