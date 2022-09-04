على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

أقفل الدولار مساء اليوم في السّوق الموازية على سعر تراوح ما بين 34400 و34500 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل في فترة ما بعد الظهر ما بين 34550 - 34650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.