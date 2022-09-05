Advertisement

إقتصاد

المصانع تواجه خطر الاغلاق... اليكم ما يحصل في بريطانيا

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-987470-637979589555037214.jpg
Doc-P-987470-637979589555037214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن 6 من 10 صناعات في بريطانيا قد تغلق أبوابها بسبب نمو أسعار الطاقة الكهربائية.

ونقلت الوكالة عن نتائج البحث الذي أجرته رابطة المصنعين البريطانيين "Make UK" أن فواتير الكهرباء المرتفعة بسرعة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق 6 من أصل 10 صناعات في البلاد.
Advertisement

وأشار البحث إلى أن نحو نصف المصانع البريطانية شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بمقدار أكثر من 100% خلال العام الماضي.

وأعلن منظم الطاقة البريطاني "Ofgem"، سابقا، عن رفع الحد الأقصى لفواتير الكهرباء للمستهلكين بمقدار 80% ابتداء من 1 أكتوبر القادم، بسبب نمو أسعار الطاقة العالمية."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-09-05
10:46 | 2022-09-05
09:45 | 2022-09-05
08:37 | 2022-09-05
05:00 | 2022-09-05
04:42 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website