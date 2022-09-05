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إقتصاد
أوبك+ ستناقش خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً
Lebanon 24
05-09-2022
|
12:00
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قالت خمسة مصادر في مجموعة "أوبك+"، إنه من المرجح أن تبقي المجموعة حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر في اجتماع اليوم الاثنين، رغم أن بعض المصادر لم تستبعد حدوث خفض طفيف للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
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وذكرت المصادر أن الاجتماع قد يفضي إلى تمديد سياسات الإنتاج الحالية. مع ذلك، أكد مصدر أن المجموعة ستناقش خفضا طفيفا قدره 100 ألف برميل يوميا لإعادة حصص الإنتاج إلى مستويات أغسطس.
وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+ في وقت يواجه الطلب ظروفا معاكسة بجانب احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق في حال أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.
المصدر: العربية
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