إرتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وبلغ عصر اليوم، 35050 - 35150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة سجّل صباح اليوم، تسعيرة تراوحت ما بين 34400 - 34500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.