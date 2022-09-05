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إقتصاد
إرتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
05-09-2022
|
09:45
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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وبلغ عصر اليوم، 35050 - 35150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة سجّل صباح اليوم، تسعيرة تراوحت ما بين 34400 - 34500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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