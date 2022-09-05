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إقتصاد
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
05-09-2022
|
14:00
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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 35100 - 35200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 35050 - 35150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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