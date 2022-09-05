بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 35100 - 35200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 35050 - 35150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.