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إقتصاد

بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 14:00
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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 35100 - 35200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 35050 - 35150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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دولار

السوق الموازية

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