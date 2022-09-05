مناجم الفحم في روسيا... العين على الاسواق الآسيوية

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تم تدشين حقل فحم في جمهورية ساخا (ياقوتيا)، وجاء ذلك في إطار منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد حاليا في فلاديفوستوك الروسية.وحضر مراسم التدشين التي تمت عبر تقنية الفيديو، رئيس جمهورية ياقوتيا الروسية أيسين نيكولاييف ونائب الوزير الروسي لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، أناتولي بوبراكوف.وقال نيكولايف: "نشهد اليوم حدثا مهما لصناعة الفحم في الجمهورية، حيث تم إطلاق منجم فحم "سيلاخسكويه"، يبلغ حجم الإنتاج المتوقع 6.5 مليون طن سنويا".وفي حديث لقناة RT، أشار رئيس جمهورية ياقوتيا الروسية إلى أنه من المخطط ضخ استثمارت بقيمة تصل إلى 21 مليار روبل (346 مليون دولار)، على أن يتم ضخ هذه الأموال على مراحل ضمن مدة 3 سنوات.وعن أسواق التسويق، كشف نيكولاييف عن أن أبرز الأسواق المستهدفة هي أسواق الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وبطبيعة الحال جزء من الفحم المستخرج سيتم توجيهه إلى السوق المحلية (جمهورية ياقوتيا الروسية).وأضاف المسؤول أن ياقوتيا أصبحت في العام 2022 تحتل المرتبة الثانية على مستوى روسيا بإنتاج الفحم. ووفقا لنيكولاييف، فإن احتياطيات حقل "سيلاخسكويه" تصل إلى أكثر من 700 مليون طن من الفحم.وأظهر عرض مرئي قدمته جمهورية ياقوتيا الروسية في جناحها في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، أن الاستثمارات المخططة ستوجه لتطوير الحقل وبناء محطة سكة حديد ومنشآت بنية تحتية، ويتوقع أن يوفر المشروع 1170 فرصة عمل."RT"