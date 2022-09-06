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إقتصاد
في منتدى الشرق الاقتصادي... "روبوت" بمواصفات جديدة
Lebanon 24
06-09-2022
|
05:00
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قدمت شركة "برومو بوت" (promo-bot) الروسية، في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، أحد بتكارتها في مجال الروبوتات، حيث تم عرض روبوت "ألكسي" الذي يتحدث مع زوار الحدث.
وبمقدرو الروبوت "ألكسي" بممزاحة المارة، وسرد الفكاهات لهم. ووفقا لمطوري الروبوت فإن الآلة يمكنها القيام بوظائف مثل الاستقبال في الفنادق والشركات، حيث يتمتع الروبوت بمهارات عالية.
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والروبوت من تطوير شركة "برومو بوت" الروسية (Promo-bot.ru)، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول لقطاع الأعمال مرتبطة بالروبوتات، والشركة تنشط في هذا المجال منذ العام 2014.
انطلقت اليوم الاثنين في مدنية فلاديفوستوك، في أقصى الشرق الأقصى الروسي، فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.
وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته السابعة في الفترة من 5 و8 سبتمبر الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم. "RT"
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